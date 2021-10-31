يمنيون يطالبون "أنصار الله" بدفع رواتب الموظفين بدلا من تعليق صور قرداحي في صنعاء

انتشرت صور لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أماكن مختلفة من العاصمة صنعاء مرفقة بعبارة "نعم جورج حرب اليمن عبثية"، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين اليمنيين.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا لقرداحي من العاصمة اليمنية، من بينهم القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي.

وفيما أبدى يمنيون تأييدهم لتلك الخطوة، طالب آخرون "أنصار الله" بدفع رواتب الموظفين اليمنيين أولا، بدلا من إنفاق الأموال على مثل هذه الصور.

ادفع الرواتب.. بلا ضحك على ذقون...

قيمه اللوحات ب تدفع رواتب ل ١٠ الف موظف — Arab marketing (@AWakeel17) October 31, 2021

وكتب أحدهم: "قيمه اللوحات بتدفع رواتب لـ 10 آلاف موظف"، فيما قال آخر إن الموظفين (في المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله") لم يتلقوا رواتبهم منذ عيد الأضحى في يوليو/تموز الماضي.

اصرفوا مرتبات الموظفين.

الموظفين بلا مرتبات من عيد الاضحى المبارك

بلا جورج. بلا قرداحي. تكاليف عمل لوحات جورج مع تكاليف الاحتفال بالمولد النبوي كانت تكفي لصرف ثلاث مرتبات لموظفي الدولة اتقوا الله في هذا الشعب الصامد ضد العدوان في الداخل وإلا سينقلب عليكم في يوم من الايام — فخامة اسم (@Wh8taZ5GbeKTBln) October 31, 2021

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء أمس الأول (الجمعة)، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

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