إعلام: إصابة 8 إسرائيليين في حادث بدبي

أصيب 8 إسرائيليين بجراح، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة جيب كانت تقلهم في صحراء دبي الإماراتية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 8 إسرائيليين أصيبوا خلال رحلة في الصحراء بدبي.

وأضافت: "أبلغت شركة تأمين السفريات للخارج PassportCard، أن المصابين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات المحلية في دبي".

وأوضحت أن إسرائيليا واحدا جراحه متوسطة، أما باقي الإصابات فَطفيفة.

من جانبها، أكدت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية الخبر في تغريدة بحسابها على موقع تويتر.

ראשוני: שמונה ישראלים התהפכו בטיול ג'יפים במדבר בדובאי. הם פונו לבית החולים במצב קל@VeredPelman — כאן חדשות (@kann_news) October 31, 2021

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاحقا تم التوقيع على عشرات الاتفاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول.

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