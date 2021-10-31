وزير لبناني: السعودية دائما ما وقفت بجانب لبنان ونأمل في تحسن العلاقات مجددا

أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض عن أسفه لتوتر العلاقات بين لبنان وبعض الدول الخليج، على رأسها المملكة العربية السعودية على وقع الأزمة الأخيرة.

وقال فياض، في حوار مع "كالة سبوتنيك"، ينشر في وقت لاحق، تعليقًا على الأزمة مع السعودية: "كنا نأمل ألا تؤثر أزمة كهذه على لبنان، لكن يبدو أن التأثير واضح وكبير".

وتابع: "نحن نؤمن أن العرب تجمعهم مصالح مشتركة قائمة على التعاون والوقوف بجانب بعضهما البعض، والمملكة العربية السعودية دائمًا ما وقفت بجانب لبنان، ولبنان أيضا لها مساهمات في نهوض الاقتصاد السعودي والمجتمع، على مستوى الدولة والأشخاص والمهنيين".

وأعرب الوزير اللبناني عن أمله في تحسن الأمور بين لبنان والسعودية ودول الخليج في القريب العاجل.

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، الجمعة الماضية، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة، كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

يأتي ذلك بعد موجة من ردود الفعل الغاضبة على خلفية تصريحات مسجلة لوزير الإعلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أطلقها خلال حلقة لبرنامج "برلمان الشعب" الذي تبثه قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال قرداحي إن جماعة "أنصار الله" - التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية - يدافعون عن أنفسهم في اليمن ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وردا على سؤال حول وجود اعتداء سعودي إماراتي على اليمن، قال: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن هناك اعتداء منذ 8 سنوات وما زال مستمرا، ما لم تكن قادرا على تنفيذه في عامين لن تستطيع تنفيذه في ثماني سنوات".

وأُطلقت دعوات تطالب قرداحي بالاستقالة، بعد بوادر لاحتقان العلاقات مع الخليج. ودعا لنائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، إلى استقالة وزير الإعلام اللبناني على خلفية تصريحاته.

ووفقا لتصريحات الصايغ، فإن موقف جورج قرداحي يهدد بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة، قائلا إن الوزراء في كل دول العالم يحتفظون بآرائهم الشخصية لأنفسهم.

وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الوزارة، استدعت دول خليجية عدة السفراء اللبنانيين للاعتراض على تعليقات الوزير، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

ورفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار عن التصريحات، قائلا: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".

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