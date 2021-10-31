"أنصار الله" تتخذ موقفا جديدا بشأن جورج قرداحي... هذا ما فعلته في شارع "الرياض"

كشفت وسائل إعلام أوروبية، عن قرار اتخذته جماعة "أنصار الله" في اليمن بشأن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الذي آثارت تصريحاته بشأن حرب اليمن أزمة دبلوماسية بين بلاده ودول خليجية.

ونقلت "وكالة أ ف ب"، عن تجار في شارع الرياض التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء، قولهم إن "جماعة أنصار الله قررت إعادة تسمية الشارع باسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي".

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور من العاصمة اليمنية صنعاء ظهر خلالها انتشار يافطات تحمل صورا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وانتشرت صور لقرداحي في شوارع مدينة صنعاء في اليمن مرفقة بـ هاشتاغ: "#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية".

تم رفع صورة البطل جورج قرداحي في أكبر شوارع العاصمة صنعاء pic.twitter.com/tG9e1QOQSP — عبدالسلام جحاف (@abdlsalamjahaf) October 31, 2021

وجاء هذا التحرّك على خلفية حديث لقرداحي، قال فيه رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم الجمعة، من أجل التشاور، وقررت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال الـ48 الساعة المقبلة، ووقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.

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