وزير البيئة اللبناني: الأوطان لا تدار بالتغريدات "البطولية"

جاء ذلك في تغريدة قال فيها ياسين: "لا تدار الأوطان بتغريدات بطولية وأوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم، وبانفتاح على المجتمع الدولي".

لا تُدار الأوطان بتغريدات "بطولية" واوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم، وبانفتاح على المجتمع الدولي. — Nasser Yassin (@nasseryassin) October 31, 2021

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن بلاده حريصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

من جانبها، دعت دولة الإمارات، رعاياها المتواجدين في لبنان إلى العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

وأشعلت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية، حيث قال قرداحي إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.