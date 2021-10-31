لبنان يعلن فشل حل الخلاف مع الخليج ووجود دعم دولي للحكومة

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، فشل خلية الأزمة في حل المشكلة الدبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال بوحبيب في تصريحات أدلى بها إلى برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد"، إن "التعويل في بقاء الحكومة (اللبنانية) يبقى على الداخل".

عبدالله بوحبيب لـ" #وهلق_شو ": الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 31, 2021

وأشار الوزير اللبناني إلى أن "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها".

عبدالله بوحبيب لـ" #وهلق_شو ": هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار "وما عملنا حوار" — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 31, 2021

واعتبر بوحبيب أن "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار".

وبين وزير الخارجية اللبناني أن "الخلية (خلية الأزمة التي شكلت لحل المشكلة مع دول الخليج) فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى".

وقال بوحبيب: "لم يعد هناك وجود للخلية التي (انتهى أمرها) نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع الرئيس ميقاتي".

وكشف بوحبيب عن خوفه لمصير قرداحي على خلفية الأزمة الدبلوماسية، وقال: "أخاف على جورج قرداحي (أنو يطلع كبش المحرقة) والاحتمال لا يزال موجوداً".