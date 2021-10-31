"أنصار الله": لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت

قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت، وذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها عدة دول عربية خليجية ضد بيروت، ردا على تصريحات سابقة لجورج قرداحي، قبل توليه حقيبة وزارة الإعلام في لبنان.

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت".

وأضاف "لنتذكر أن من ألحق أول هزيمة عربية ماحقة بالعدو الإسرائيلي هو شعب لبنان".

واعتبر عبد السلام أن "العربي كل العربي هو من يتصدى لأمريكا وإسرائيل لا من يلتحق بهما ذيلا، ويستهدف الأمة بدعوى العروبة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، نصبت "أنصار الله" صوراً عملاقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في ميداني التحرير والسبعين وشوارع بصنعاء مرفقة بوسم "#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية".

وجاء هذا التحرّك على خلفية حديث لقرداحي، الذي قال فيه رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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