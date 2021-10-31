لافروف وبايدن يبحثان ترتيب اتصالات مستقبلية بين قادة البلدين

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إمكانية ترتيب اتصالات مستقبلية بين قادة روسيا والولايات المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الأحد، لقناة "روسيا 1": "بالأمس حظينا بمحادثة صغيرة لكن مفيدة مع الرئيس جو بايدن".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي نقل تحياته إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأكد على "التركيز على مزيد من الاتصالات".

وأضاف لافروف: "ناقشنا باختصار أيضا كيفية ترتيب تلك الاتصالات في المستقبل القريب. وقد سلمت الرسالة للرئيس بوتين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اختتمت قمة قادة العشرين التي عقدت في العاصمة الإيطالية، روما، أعمالها، بمشاركة دول بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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