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    النيابة العامة المصرية

    النيابة العامة المصرية تعلن بدء التحقيق في واقعة تسمم 47 سائحا في مدينة الغردقة

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    أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، بدء التحقيق في واقعة تسمم 47 سائحا بينهم 29 مواطنا روسيا في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

    وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى "تلقيها بلاغا يوم الثلاثين من شهر أكتوبرالجاري بإعياء أربعة عشر نزیل من دولة إستونيا مقيمين بفندق بالغردقة عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة".

    وأضافت أنها "انتقلت لإجراء معاينة في مقر الفندق وفي صحبتها لجنة طبية، وتبين أثناء المعاينة إعياء تسعة وعشرين آخرين من دولة روسيا، وأربعة من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج".

    ​وأكد البيان أن النيابة العامة أمرت بحجز مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة، فيما نسب إليهم من اتهامات، مشيرة إلى قرار قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بغلق الفندق لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة ثلاثة شهور لما بدر منه من مخالفات، وجار استكمال التحقيقات.

    وكانت السفارة الروسية بالقاهرة قد أبلغت في وقت سابق أن الأطباء يخططون لإخراج السائحين المتسممين الذين نقلوا إلى مستشفى في الغردقة المصرية.

    وأصيب معظمهم بالمرض الليلة الماضية، في صباح أمس السبت بدأ نزلاء الفندق في دخول المستشفى، في المجموع، وفقًا لصابيروف، تم نقل 20-30 شخصًا إلى المستشفى حيث يغانون ارتفاع درحات الحرارة.

    ​كما أصيبت زوجته، الموجودة في المستشفى، يلينا سيرغييفنا، بالمرض في اليوم الثالث من إقامتها في الفندق، حيث ظهر الغثيان والقيء والإسهال والوهن العام والحمى الشديدة، وتقدمت المرأة بطلب بوليصة طبية إلى شركة تأمين.

    وفتحت مصر حدودها في الوقت الحاضر للسياح الأجانب، وتم استعادة الرحلات الجوية من روسيا مع المنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ، حيث يمكن للأجانب، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا دخول البلاد دون اختبارات "بي سي أر"، بشرط أن يقدموا شهادة التطعيم على الحدود.

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    انظر أيضا:

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