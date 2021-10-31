تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومهربي مخدرات على الحدود المصرية... صورة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن تبادلا لإطلاق نار وقع بين جنوده ومهربي مخدرات على الحدود المصرية.

وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أن: "عددا من المشتبه بهم قبل وقت قصير تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء "باران" الإقليمي".

وأضاف: "أحبط مقاتلو الجيش الإسرائيلي العاملون في المنطقة عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات بقيمة حوالي 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار).

הסמים שנתפסו יועברו למשטרת ישראל.

במהלך ההברחה התבצעו חילופי ירי בין המבריחים לכוחות צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2021

وتابع الجيش: "سيتم تسليم المخدرات المضبوطة إلى الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا "خلال عملية التهريب وقع تبادل لإطلاق النار بين المهربين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

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