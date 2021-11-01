الإمارات تمنح "الإقامة الذهبية" لفئة جديدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن منح "الإقامة الذهبية" لفئة جديدة من الأشخاص، وذلك بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن.

وأصدر ولي عهد أبو ظبي توجيها بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في "خط الدفاع الأول" وأسرهم وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة "كوفيد ـ 19".

وتأتي مبادرة ولي عهد أبو ظبي بمنح أسر أبطال الإنسانية والمتميزين من "خط الدفاع الأول" المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب في تعزيز الصحة العامة في الدولة، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم".

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال خط الدفاع الأول وأسرهم تمثل مبادرة إنسانية نبيلة ولفتة كريمة من سموه تعزز عندهم الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي وترفع معنوياتهم وتدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول وأسرهم تعكس مدى حرص سموه على التعبير عن التقدير والاعتزاز بالدور المفصلي الذي يقوم به أبطال خط الدفاع الأول وعرفاناً بما قدموه من عطاء وتفان والتي تشد من أزرهم وتحفز جميع أعضاء المنظومة الصحية على بذل المزيد من الجهد والإخلاص.