إيران تكشف مصير إعادة فتح السفارات في طهران والرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عن أخر المستجدات في مفاوضات بلاده مع السعودية.

وقال المسؤول الإيراني في مقابلة مع وكالة "مهر" إن طهران أجرت 4 جولات من المحادثات مع السعودية في بغداد.

وذكر أن الاتصالات بين الجانبين لم تنقطع قط، موضحا أنها أسفرت عن إحراز اتفاقيات مبدئية.

لكن خطيب زادة بين أن ما أسفرت عنه المحادثات ما زالت بعيدة عن خطوة إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والرياض.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد وصف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما يوم السبت المفاوضات مع إيران بأنها "ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا".

وأفادت تقارير إعلامية الشهر الماضي بأن إيران طلبت من السعودیة إعادة فتح القنصليات واستئناف العلاقات الدبلوماسية، في إشارة إلى تقدم المحادثات بين الجانبين، والتي تهدف إلى إنهاء الخصومة بينهما.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب في اليمن، بيد أن توقيتها لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية في المحادثات التي توسط فيها العراق بين البلدين.