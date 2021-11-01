الصحة التونسية تفتح ملف الهبات والمساعدات أثناء أزمة كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط أنه فتح ملف الهبات والمساعدات التي حصلت عليها الوزارة خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء هذا خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى مستشفى ابن الجزار ومستشفى الأغالبة بالقيروان يوم الأحد، بحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية".

وقال مرابط إنه منذ توليه منصب وزير الصحة، انطلق في عملية تدقيق متواصل في ملف الهبات والمساعدات.

وأشار الوزير إلى أن فتح هذا الملف وغيره من الملفات في جميع القطاعات يأتي في إطار محاربة وزارته للفساد.

وفيما يتعلق بالمستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز، أوضح الوزير أن اعتماداته متوفرة وأن الدراسات الخاصة به في مراحلها الأخيرة بانتظار الانطلاق في الأشغال.

وعن مشروع المدينة الصحية، قال الوزير إنه مشروع ضخم وسيكون مكسبا للبلاد، لكنه أكد أن الأولوية ستكون في الوقت الحالي لإقامة مستشفى سلمان بن عبد العزيز نظرا لأن الاعتمادات الخاصة به مرصودة.