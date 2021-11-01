الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لاستهداف مدينة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان للتحالف العربي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة أطلقتها "مليشيا الحوثي الإرهابية" باتجاه مدينة خميس مشيط.

#عاجل #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 31, 2021

​وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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