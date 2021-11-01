مسؤول عراقي يفتتح العام الدراسي الجديد بـ"السلاح" وطرد الصحفيين... فيديو

في سابقة من نوعها، دخل مدير تربية محافظة كركوك العراقية، عبد حسين طعمة، إلى ساحة مدرسة، محاطا بعدد من المسلحين، لغرض قرع الأجراس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دخول مدير التربية إلى ساحة المدرسة ومعه ثلاثة مسلحين، لقرع جرس انطلاق العام الدراسي 2021-2022، بعد عامين من التدريس عن بعد بسبب جائحة كورونا.

مدير تربية كركوك يدخل إلى ساحة مدرسة بنات ومعهُ ثلاثة مسلحين ليعلن من باحة مدرسة التي لا يوجد فيها الا العذراوات واللطيفات والحساسات والذواقات والترفات عن بدأ عام دراسي جديد..هذا تناقض عجيب غريب في داخل كل مسؤول عراقي المتسلط خطأ على رقاب العراقيين منذ ذلك العام اللعين (٢٠٠٣). pic.twitter.com/1x43aYi8vq — 🇮🇶🅶🅷🅰🆉🆆🅰🅽🇮🇶 (@ghazwanhusein1) November 1, 2021

كما أظهر الفيديو إقدام المدير على طرد الصحفيين دون عذر يذكر أو بيان من إعلام التربية، وهو ما وصفه إعلاميون بـ"غير اللائق في مدرسة ابتدائية وفي أول يوم دراسي حضوري".

والتقط الفيديو، قول مدير تربية كركوك للصحفيين، "غادروا ولا تدخلو مدارسنا بعد الآن".

هذا وتوالت ردود الفعل والانتقادات للخطوة، التي أقدم عليها مدير التربية.