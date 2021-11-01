إعادة اعتقال وزير خارجية السودان السابق بعد ساعات من الإفراج عنه

أعلن مصدر عائلي أن إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعيد اعتقاله.

ونقلت "رويترز" عن مصدر من عائلة غندور الذي تولى أيضا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، أنه تم اعتقاله اليوم الاثنين، بعد أقل من يوم من الإفراج عنه.

وكان غندور قد ألقي القبض عليه بموجب أوامر من لجنة مكلفة بتفكيك ومنع عودة حكم نظام البشير الذي انتهى في عام 2019.

وتم إطلاق سراح غندور ليل الأحد مع اثنين من مسؤولي المخابرات السابقين في عهد البشير.

وقوبل الإفراج عن غندور وعدد من حلفاء الرئيس السابق الآخرين خلال الأيام الأخيرة، بانتقادات من المطالبين بعودة الحكم المدني بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية مؤخرا مجموعة من الإجراءات منها حل الحكومة المدينة.

وذكرت مصادر قضائية أن اثنين آخرين من حلفاء البشير بينهما رجل الأعمال عبد الباسط حمزة أفرج عنهما يوم السبت. كما تم إعفاء النائب العام السوداني من منصبه ليل الأحد.

واعتبر مكتب الناطق باسم الحكومة، والذي لا يزال في صف السلطات المدنية التي أقيلت الأسبوع الماضي، في بيان أن الإفراج عن قيادات في النظام السابق "تمثل انتكاسة ضد دولة المؤسسات وسيادة القانون".