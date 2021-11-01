مصر تتسلم مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني... فيديو

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، تسلم مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها بموقع فيسبوك إن هذه الشحنة التي تم استلامها بمطار القاهرة الدولي مقدمة من الحكومة الصينية.

وأوضحت أنها تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والصين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اليوم تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد إلى 331017 من ضمنهم 278267 حالة تعافت، و18651 حالة وفاة.