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    طائرة سعودية

    اصطدام طائرة سعودية بـ"رافعة" عند إقلاعها من مطار القاهرة الدولي

    © AFP 2021 / TED ALJIBE
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    اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، اليوم الاثنين، عند إقلاعها من مطار القاهرة الدولي بأحد أوناش الخدمة الأرضية على مهبط المطار.

    مصر للطيران
    © AFP 2021
    طائرة "مصر للطيران" تتعرض لحادث خطير أثناء هبوطها بالسعودية... صور
    ونقلت "بوابة أخبار اليوم" عن مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، قولها إن "طائرة الخطوط السعودية اصطدمت بأحد أوناش الخدمة الأرضية على مهبط أرض مطار القاهرة، أثناء استعدادها للإقلاع إلى الرياض"، مؤكدة عدم حدوث أي تلفيات في جسم الطائرة.

    وأضافت المصادر أن "الرحلة أقلعت بعدها مباشرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء فحص منطقة الاصطدام، والتأكد من عدم إحداثها أي تلفيات في جسم الطائرة"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز "إيرباصA330-300".

    وأكدا أن "هذا الحادث تسبب في تأخر إقلاع الرحلة لمدة ساعة، حتى التأكد من السلامة الفنية للطائرة، وعدم إحداث أي تلفيات بها تؤثر على سلامة الرحلة والركاب".

    وكانت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "مصر للطيران" المصرية، تعرضت يوم الثلاثاء الماضي، لحادث خطير أثناء هبوطها في مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

    وقالت شركة مصر للطيران، في بيان لها إن "طائرة من طراز B737/800 والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة"، مضيفة أنه أثناء عملية الهبوط حدث تسرب هواء لإطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف من قبل طاقم الطائرة.

    تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.

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