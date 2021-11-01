أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريبا لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية

أبلغ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأنه سيوفد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل حل الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان: "التقى الرئيس ميقاتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال اللقاء أكد أمير قطر أنه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريبا لبحث السبل الكفيلة بدعم لبنان واستكمال البحث في الملفات المطروحة ولا سيما معالجة الأزمة اللبنانية-الخليجية".

2/10 وفي هذا الاطار التقى الرئيس ميقاتي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء اكد امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا ...@TamimBinHamad pic.twitter.com/EcQQz8RtwQ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

وأشار البيان إلى أن ميقاتي اجتمع كذلك مع رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الذي أكد حرص الكويت على دعم لبنان في جميع المجالات، وكذلك حرصها في الوقت ذاته على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

4/10 كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث أكد له "حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة اي ثغرة تعتريها بروح الاخوّة والتعاون" ... pic.twitter.com/t7ET8b4K0E — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.