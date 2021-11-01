ضحك ومصافحة بحرارة بين الرئيس المصري وأمير قطر في قمة المناخ

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال حضورهما قمة المناخ العالمي "كوب 26"، اليوم الاثنين.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورة للقاء شهدت تبادل ضحكات ومصافحة حارة بين الطرفين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل أمس الأحد إلى غلاسكو لحضور قمة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (كوب 26)، بينما وصل أمير قطر إلى غلاسكو اليوم الاثنين لحضور القمة.

صاحب السمو يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في مركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو في إسكتلندا. pic.twitter.com/2KzJ0QeHx4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 1, 2021

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لأول مرة بعد المصالحة الخليجية في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، الذي عقد في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتحسنت العلاقات بين مصر وقطر بصورة كبيرة بعد سنوات من القطيعة بينهما، بعد التوقيع على بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي 2021، والذي أسدل الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطر في منتصف عام 2017.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وجه دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار الماضي لزيارة الدوحة، وذلك في رسالة نقلها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما وجه السيسي في يونيو/ حزيران دعوة إلى أمير قطر لزيارة مصر.