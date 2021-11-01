السعودية تعلن عن هجوم كبير على أهداف في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "تدمير منصات إطلاق صواريخ بالستية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن".

وقال التحالف، في بيان له، إن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية في الموقعين"، مؤكدا "تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية- واس".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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