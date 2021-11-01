السعودية تعلن عن هجوم كبير على أهداف في اليمن

وقال التحالف، في بيان له، إن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية في الموقعين"، مؤكدا "تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية- واس".
#عاجل#التحالف: تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) November 1, 2021
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)