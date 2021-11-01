اللجنة العسكرية المشتركة: السودان والنيجر وتشاد وافقت على سحب مقاتليها من ليبيا

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، أن دول النيجر وتشاد والسودان، أبدت استعداداها للتعاون في إخراج المقاتلين المنتمين لها من الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الاثنين إنه "استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وبناء على طلبها اجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس البعثة يان كوبيش لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق".

وأضافت اللجنة في البيان: "سعينا لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض؛ لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار"، مشيرة إلى أنه "سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري".

وأكدت اللجنة أن ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر "أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددًا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار".

هذا وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعتزم وضع خطة لخروج تدريجي ومتوازن لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كوبيش، يوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة اليوم، بحسب مراسل "سبوتنيك".

وأوضح كوبيش خلال كلمته أنه "استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وتماشياً مع خلاصات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن ليبيا، وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 خلال اجتماع لها في جنيف، خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وتسعى اجتماعات لجنة "5+5" المنعقدة حاليا في القاهرة، إلى وضع آلية شاملة لإخراجهم، بحيث تتعاون فيها الأطراف المعنية من الدول التي ينتمون إليها وليبيا، وكذلك بدعم من الأمم المتحدة.