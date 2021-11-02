هجوم حاد على بنات جورج قرداحي ومطالبات بطردهن من الخليج

طالت أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بناته اللواتي تعرضن لموجة من ردود الفعل الغاضبة على رأي والدهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث شهدت وسائل التواصل تداول العديد من المنشورات والتغريدات التي دعت إلى طرد بنات قرداحي، من مناصبهن الوظيفية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن للوزير اللبناني ابنتان باسم باتريسيا وباميلا، تشغلان مناصب في مجموعة "MBC" السعودية ومجموعة "الفطيم" الإماراتية.

ونشر صاحب الحساب "د/ محمد مسعد"، تغريدة جاء فيها: "بنات جورج قرداحي يتعرضن لهجوم ومطالبات بطردهن من دول الخليج - باتريشيا قرداحي، تشغل منصب مديرة التسويق في مجموعة “mbc” السعودية. -تشغل باميلا قرداحي، منصب كبير مديري العلامات التجارية الإقليمية في مجموعه “الفطيم” الإماراتية الضخمة."

بنات جورج قرداحي يتعرضن لهجوم ومطالبات بطردهن من دول الخليج

- باتريشيا قرداحي، تشغل منصب مديرة التسويق في مجموعة “mbc” السعودية.

-تشغل باميلا قرداحي، منصب كبير مديري العلامات التجارية الإقليمية في مجموعه “الفطيم” الإماراتية الضخمة.https://t.co/zYqehi03gy pic.twitter.com/Yc5NsluqXq — د/ محمد مسعد (@moh_medical) November 1, 2021

فيما نشرت صاحبة الحساب "أمل بنت خالد"، قائلة: "بنات #جورج_قرداحي وحده تشتغل في أحد القنوات #السعوديه #MBC والثانيه تشتغل في #الامارات تحديداً دبي وأبوهم اللي ماأنعرف الا عن طريق الاعلام السعودي يعتبر #السعوديه و #الامارات دول تعتدي على #اليمن ويبرر لميشليا #الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع ".

بنات #جورج_قرداحي وحده تشتغل في أحد القنوات #السعوديه #MBC والثانيه تشتغل في #الامارات تحديداً دبي وأبوهم اللي ماأنعرف الا عن طريق الاعلام السعودي يعتبر #السعوديه و #الامارات دول تعتدي على #اليمن ويبرر لميشليا #الحوثي ويعتبر ارهابها وعدوانها علينا حق مشروع 🙇🏻‍♀️ pic.twitter.com/KtIBwjGW8o — أمل بنت خالد 🐪🐎🇸🇦 (@Amynews85) October 31, 2021

فيما دعا صاحب الحساب "Abduleillah_M"، رئيس مجموعة "MBC"، لتوظيف السعوديين، قائلا: "الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجموعة أم بي سي . باتريشيا قرداحي مديرة التسويق في أم بي سي وحسب البيانات مجموعة من اهل الضاحية الجنوبية مسيطرة على التوظيف وكذلك على الأمور الفنية فيها. لماذا يتم توظيف السعوديين على إستحيا افتح الابواب لأهلك وناسك . يكفي الدرس العنيف من جورج قرداحي".

الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجموعة أم بي سي .

باتريشيا قرداحي مديرة التسويق في أم بي سي وحسب البيانات مجموعة من اهل الضاحية الجنوبية مسيطرة على التوظيف وكذلك على الأمور الفنية فيها.

لماذا يتم توظيف السعوديين على إستحيا

افتح الابواب لأهلك وناسك .

يكفي الدرس العنيف من جورج قرداحي. pic.twitter.com/5biFX7NWlg — Abduleillah_M (@AbduleillahJab1) October 31, 2021

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.