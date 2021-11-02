الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة "الأمير الشاب"

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي، إن صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ستكون اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

بيان من #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.https://t.co/UUpSnlptRl#واس pic.twitter.com/6AlReSn8tB — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 2, 2021

​ونعى عدد من الأمراء والوزراء الأمير الشاب، حيث دعا الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته".

انتقل الى رحمة الله آخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 💔

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى



اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته

ان لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/ZqQ45SWymT — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) November 1, 2021

كما قال الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود: "اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، ياطيبك وياكبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

لا حول ولا قوة الا بالله

اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما اصابه كفارة وطهور

ياطيبك وياكبر فقدك💔

إنا لله وإنا اليه لراجعون .. pic.twitter.com/jPzKSkUOAU — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) November 1, 2021

​من جانبه، أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وكتب: ‏"إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير ‎سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناته وغفر له وألهم أهله الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله صاحب السمو الملكي الامير #سعود_بن_عبدالرحمن_بن_عبدالعزيز واسكنه فسيح جناته وغفر له والهم اهله الصبر والسلوان — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 2, 2021

​والراحل هو ابن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة العربية السعودية، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

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