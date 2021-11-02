قرار بحريني جديد بشأن منح الأطفال جرعات من لقاح كورونا

وحسب وكالة "رويترز"، أكد المكتب الإعلامي للحكومة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين أقرت تلقيح الأطفال بفايزر لمواجهة فيروس كورونا في المملكة، وذلك بعد أن أظهرت دراسة شارك فيها 3100 طفل أن نسبة الفعالية للقاح لديهم وصلت إلى 90.7 %.

وأشار بيان لحكومة البحرين إلى أنه "لم يتم الكشف عن أي آثار جانبية شديدة في الدراسة الجارية".

وحسب البيان، تحصل ممكلة البحرين على جرعات من شركة فايزر بداية من العام المقبل.

وكانت البحرين قد أقرت أيضا استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني للأطفال للفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما، وذلك قبل نهاية الشهر الماضي.

وكانت الإمارات قد أقرت في أغسطس/ آب الماضي، تلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح فايزر المضاد لكورونا.

ثم أقرت الصحة العراقية أيضا تلقيخ الأطفال من سن 12 فأكثر ضد كورونا بلقاح فايزر.

وقال بيان أصدرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس الأول، إنه "اعتبارا من الساعة 11:21 بتوقيت موسكو، بلغ عدد الوفيات جراء "كوفيد–19"، في العالم 5 ملايين و425 حالة. أما عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فقد فاق الـ 246.7 مليونا".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوز 745 ألفا.

يمكنكم متابعة أخبار فيروس كورونا عبر "سبوتنيك".