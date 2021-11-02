استنشقن الزئبق... إصابة 4 أردنيات باختناق خلال تجربة علمية

أصيبت 4 طالبات بالاختناق بعدما استنشقن مادة الزئبق خلال تجربة علمية أجريت في الجامعة الأردنية في العاصمة عمان.

ونقلت وكالة "عمون" عن مدير مستشفى الجامعة جمال مسعد، قوله إن الطالبات أصبن بالاختناق خلال تجربة أجريت في مختبر الجامعة.

وقال إنه تم نقلهن إلى مستشفى الجامعة في حالة وُصفت بـ "الحسنة"، وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهن غادرن إلى منازلهن.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الجامعة، إنه تم تقييم المختبر بشكل كامل بعد الحادث من قبل فرق الدفاع المدني، دون ذكر تفاصيل عن ملابسات الحادث.