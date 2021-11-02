إسرائيل تكشف عن مخبأ سوري ضخم في الجولان المحتل منذ حرب 67... فيديو

كشفت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن مخبأ ضخم كان الجيش العربي السوري يستخدمه خلال حرب الخامس من يونيو/حزيران عام 1967.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: بعد 54 عاما كشفت سلطة إزالة الألغام التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن مخبأ سوري ضخم يحوي ذخيرة من حرب الأيام الستة في هضبة الجولان".

وأضافت أن "الموقع السوري في متسبيه غادوت (تلة كان يسميها السوريون "المرتفع") كان من أكثر البؤر تحصينا للجيش السوري في الجولان قبل حرب الأيام الستة، ومن هناك أطلق الجنود السوريون النار على منطقة سهل الحولة".

وتابعت القناة: "لا تزال آلاف الألغام من فترة القتال مبعثرة في الحقول المحيطة بالموقع وفي الأشهر الأخيرة، بدأت إسرائيل العمل على إزالة الألغام، وتم اكتشاف مخبأ محصن بمئات قطع الذخيرة بما في ذلك قذائف هاون بأقطار مختلفة، وأسلحة نارية، ومتفجرات، وطلقات نارية تم العثور عليها بكميات كبيرة وفي عبوات أصلية".

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(צילום: הרשות לפינוי מוקשים, משרד הביטחון) pic.twitter.com/msCoPItXwg — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2021

وفي حرب 5 يونيو/حزيران من العام 1967، أو ما تعرف إسرائيليا بـ "حرب الأيام الستة"، احتلت إسرائيل الجولان، وبعد ذلك أعلنت ضمها في عام 1981، وهي الخطوة التي لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الجولان محتلة، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترفت بهذا الضم عام 2019.

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