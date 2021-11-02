السعودية تحذر: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في البلاد

حذرت المملكة العربية السعودية من الأقاويل التي تؤكد أن تأشيرة زيارة المملكة، يمكن تحويلها إلى إقامة في البلاد.

وحسب المديرية العامة للجوازات في السعودية، فغير مسموح تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية في السعودية، حسب صحيفة تواصل الإلكترونية.

وأكدت مديرية الجوازات أن هذا الحديث "لا أساس له من الصحة".

وأشارت المديرية إلى أن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

وتصدر تأشيرة الزيارة لمرافقي المقيمين في السعودية.

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