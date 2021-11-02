وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفناني في سوريا، اليوم الثلاثاء، الفنان السوري الكبير صباح فخري.
#وزارة_الإعلام ونقابة الفنانين تنعيان الفنان السوري الكبير #صباح_فخري pic.twitter.com/TGv3walokp— سانا عاجل (@SanaAjel) November 2, 2021
الفنان الراحل من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.
ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)