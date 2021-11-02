مسؤول بوزارة السياحة المصرية بعد واقعة التسمم في الغردقة: تم وقف المدير واتخاذ كافة الإجراءات

أكد مسؤول في وزارة السياحة المصرية، بعد واقعة تسمم عدد من السياح الروس في أحد فنادق الغردقة المصرية، وجود إشراف مستمر على الفنادق، منوها إلى توقيف المدير المسؤول عن الفندق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال مساعد وزير السياحة المصري للرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الإشراف (على الفنادق) موجود دائما ولا يوجد أي تهاون فيه، هناك مرور يومي ومتابعة مستمرة".

وأضاف في تعقيبه على الحادث: "تم وقف المدير واتخاذ كافة الإجراءات سواء من جانبنا أو من جانب النيابة العامة".

وأشار العاصي: "نكثف المرور والمتابعة خاصة على المطابخ وننظم اجتماعات للتوعية للعاملين دائما لتفادي أي خطأ، لأن خطأ فرد واحد يؤدي لأزمة".

وأردف مسؤول السياحة قائلا: "نحن نتحدث عن 1200 فندق وحدث خطأ في فندق واحد، وعالجنا الخطأ فورا واتخذنا الإجراءات اللازمة".

ثم أكد بقوله: "الحادث لم يكن تسمم بالمعني المفهوم، كان نزلة معوية فقط، وكان نتيجة خطأ من إدارة الفندق. تابعنا السياح حتى خرجوا جميعا من المستشفى بحالة جيدة، ونظمنا لهم رحلات وعشاء بعد التعافي ونتابعهم حتى انتهاء إجازتهم في مصر".

في الأمس، أكدت السفارة الروسية في مصر أن السياح الروس الذين دخلوا المستشفى في منتجع الغردقة المصري بسبب ظهور أعراض التسمم لديهم، خرجوا من المستشفى، منوهة إلى نقل من أراد منهم الخروج من الفندق إلى منتجعات أخرى.

ونُقل نحو 30 سائحا روسيا إلى المستشفى، يوم السبت الماضي، جراء تعرضهم لحالات تسمم في أحد فنادق الغردقة.