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    معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021

    حشد طلابي في معرض الجامعات الروسية في بيروت... صور

    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
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    انطلقت فعاليات معرض الجامعات الروسية الرائدة، مساء أمس الاثنين، في البيت الروسي في بيروت، تحت عنوان "سأدرس في روسيا" بحضور حشد من الطلاب.

    وقام ممثلو الجامعات الرائدة من مختلف المدن الروسية بإطلاع الطلاب المهتمين بالدراسة في روسيا على جميع التخصصات ومستويات التعليم الحديثة وكيفية دخول الجامعات هناك. 

    وقال طالب لبناني لـ"سبوتنيك": "أحب أن أكمل دراستي في روسيا لأنها بلد متطور وقوي والوضع الاقتصادي والأمني فيها جيد". 

    من جهتها، اعتبرت طالبة أن "الثقافة الروسية من أجمل الثقافات، والوضع في لبنان ليس جيداً ولا يوجد مستقبل"، مضيفة: "أنا مهتمة بالذهاب للدراسة في روسيا لأنني أعتقد أنه لدينا مستقبل أفضل هناك". 

    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    • معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021
      © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    1 / 6
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    معرض الجامعات الروسية في بيروت، روسيا 2 نوفمبر 2021

    يشارك في المعرض ممثلين عن جامعة "الأورال الفيدرالية" وجامعة "شمال القوقاز الفيدرالية" وجامعة "الأبحاث الوطنية ITMO" ومعهد "موسكو للفيزياء والتكنولوجيا (جامعة الأبحاث الوطنية) " وجامعة "سانت بطرسبرغ للتعدين (جامعة الأبحاث الوطنية)" وجامعة "الأبحاث الوطنية المدرسة العليا للاقتصاد" وجامعة "غوبكين الحكومية الروسية للنفط والغاز (جامعة الأبحاث الوطنية)" والجامعة "الروسية للصداقة بين الشعوب" وأكاديمية "موسكو الحكومية للطب البيطري والتكنولوجيا الحيوية باسم سكرابين" وجامعة موسكو الحكومية للتكنولوجيا "STANKIN" وجامعة "تيومين" الحكومية وجامعة "سيفاستوبول" الحكومية والجامعة الروسية الحكومية باسم "كوسيغين". 

    وتخصص الدولة الروسية منحًا للطلاب اللبنانيين لإكمال دراستهم في الجامعات الروسية في مختلف المجالات العلمية والفنية والأدبية.  

    وكان قد أعلن مدير البيت الروسي في بيروت، فاديم زايتشيكوف، عن تخصيص 23 منحة تعليمية إضافية للطلاب اللبنانيين، ليصل عدد المنح لهذا العام الدراسي إلى 91 منحة. 

    وسيواصل المعرض أعماله في مدينة بعلبك، اليوم الثلاثاء، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساء. 

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