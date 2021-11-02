أقدم صحيفة ناطقة بالإنجليزية في لبنان تسرح جميع عمالها

سرّحت أقدم جريدة ناطقة بالإنجليزية في لبنان جميع موظفيها من عملهم، وذلك بسبب مشاكل مادية نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

قال عدد من الصحافيين اللبنانيين، بينهم الصحافي السابق في صحيفة "دايلي ستار" اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية، تيمور أزهري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن جميع موظّفي الجريدة قد تمّ تسريحهم من عملهم، عبر رسالة من الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.

All staff at Lebanon’s The Daily Star newspaper @DailyStarLeb have been laid off via email from management



Many are owed months of wages & now compensation



TDS was founded in 1950s & so many journalists started out there (including me)



Heavy news that was a long time coming. — Timour Azhari (@timourazhari) November 1, 2021

ولفت الأزهري، إلى أن الكثير منهم لهم مستحقات في ذمّة الإدارة لأكثر من راتب شهري، عدا عن تعويضات تسريحهم من العمل، التي باتت الآن متوجّبة على إدارة الجريدة، التي يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1952.

وكانت قد أعلنت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية مؤخرًا، عن تعليق تحديث موقعها الإلكتروني مؤقتًا لـ"ظروف خارجة عن إرادتها"، شاكرة لقرّائها تفهّمهم، من دون الغوص في توضيح الأسباب أو تحديد المدّة التي ستحجب خلالها.

يذكر أن صحيفة "ذا ديلي ستار" تأسست عام 1952، وتوقفت عن طباعة نسختها الورقية لأسباب مالية في فبراير/ شباط عام 2020.