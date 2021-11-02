وزير لبناني سابق: "حزب الله" بدأ سحب بعض مستشاريه من اليمن

أكد الوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أن لديه معلومات بأن "حزب الله" قد بدأ سحب بعض مستشاريه من اليمن.

وفي تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال وهاب: "بحسب معلوماتي حزب الله بدأ بسحب بعض مستشاريه من اليمن".

وعن الأزمة بين لبنان والدول الخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، أوضح الوزير السابق أنه "علينا أن ننتظر عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفره، لمعرفة آخر التطورات".

وأشار رئيس حزب التوحيد العربي إلى وجوب "ترك المجال لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة لحل هذه الأزمة بالتشاور مع الأصدقاء الدوليين".

وعن ما يتم ترديده من هيمنة "حزب الله" على الدولة اللبنانية، قال وهاب: "من يقول إن حزب الله يهيمن على الدولة عنده خرائط مضروبة"، مدللا على ذلك بأن الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، "تكلّم عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار 5 مرات ولا يزال القاضي في مكانه".

واعتبر الوزير اللبناني السابق أن "ما حصل في عين الرمانة يؤكد أن حزب الله غير مسيطر".

وتوقع وهاب أن "الأمور في المنطقة ذاهبة الى التهدئة"، قائلا: "لا أستبعد زيارات خليجية إلى إيران وسوريا".

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