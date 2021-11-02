وصف ​جيفري فيلتمان​، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، ما حدث في السودان بأنه انقلاب واختطاف للديمقراطية.

وحسب تقارير إعلامية، قال فيلتمان: "ما حدث في ​السودان​ انقلاب واختطاف للديمقراطية، و​واشنطن​ لن تقبل بالقضاء على الأسس الديمقراطية في السودان".

وشدد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي على ضرورة وجود "شراكة بين المكون المدني والعسكري للوصول إلى الانتخابات"، قائلا إن "الشعب السوداني فقد الأمل في الانتقال إلى الديمقراطية".

وكانت رويترز قد نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية تأكيده أن فيلتمان سيطلع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، على دعم الولايات المتحدة لمطالب المحتجين السودانيين بانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية بعد الانقلاب العسكري.

يشار إلى أن السودان شهد مؤخرا أحداثا أطاح فيها قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، مما دفع الدول الغربية إلى قطع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات عن السودان.

وقد أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الخميس الماضي، استيلاء الجيش على السلطة واعتقال القادة المدنيين في السودان.

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