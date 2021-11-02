بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية في الاستقرار والتعافي الاقتصادي

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده لجهود الحكومة اللبنانية في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قبل ظهر اليوم، خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في إسكتلندا.

كما أكد بلينكن "مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية، ونقل الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنّها الرئيس بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيدا لنهوضه من جديد".

بدوره، عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا دعم الولايات المتحدة لهذا المسار.

كما كرر الرئيس ميقاتي ما كان أبلغه بالأمس إلى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الأصل ابنة مدينة طرابلس، سارة منقارة، مستشارة رئاسية خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى، بحسب ما نقل موقع رئاسة الوزراء اللبناني.