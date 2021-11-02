مناورات إسرائيلية أمريكية تحاكي التعامل مع اعتداءات إيرانية

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية مكثفة بمشاركة أمريكية، في مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت القناة العبرية الـ12، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في مدينة إيلات، حيث تشارك الوحدة الخاصة من المشاة الأمريكية Task Force 51.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وحدة البحرية الأمريكية الخاصة تشارك إسرائيل هذه المناورات، اليوم الثلاثاء، قبل نشرها في منطقة الخليج، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع إيران، فضلا عن أن تلك القواة الأمريكية مستعدة لأي أعمال أو سيناريوهات سريعة.

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات. لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية ويهدف لرفع جاهزية القوات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 18, 2021

ومن بين تلك الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية مواجهة استيلاء إيران على أي قنصلية أو سفينة تبحر في منطقة الشرق الأوسط، وهي تجربة ثرية للبحرية الإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، أجرى ​الجيش الإسرائيلي​، في الثامن عشر من الشهر الماضي، تمارين ومناورات مفاجئة لسلاح القوات البحرية، وذلك في إطار رفع الجهوزية العسكرية للقتال.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" قال إنه "بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ في سلاح البحرية، حيث ستشهد الموانئ والشواطئ والمجال البحري تحركات نشطة للقطع البحرية وستسمع أصوات انفجارات".

ولفت أدرعي إلى أنه "لقد تم التخطيط للتمرين في خطة التدريبات السنوية، وهو يهدف لرفع جاهزية القوات".

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