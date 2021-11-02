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    أسرار حضارات الممالك العربية القديمة في العلا

    فريق أثري في صحراء العلا السعودية لكشف غموض حضارتين

    © Sputnik . Yasser Almlogi
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    يعمل فريق مشترك من خبراء آثار فرنسيين وسعوديين في موقع أثري وسط صحراء العلا، شمال غربي السعودية، لاستخراج أثار مملكتي دادان ولحيان القديمتين.

    وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، يركز فريق الخبراء على الحفر في خمسة مواقع قريبة مرتبطة بالحضارتين اللتين كانتا تمثلان قوى إقليمية مهمة ازدهرت قبل 2000 عام.

    صحراء السعودية
    © REUTERS / Hasan Jamali
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    وأشارت إلى أن المملكتين بقيتا قائمتين على مدار قرابة 900 عام حتى عام 100 في التقويم الميلادي، وكانتا تسيطران على طرق التجارة الحيوية لكن المعلومات عنهما شحيحة لا تذكر.

    ودادان جاء ذكرها في العهد القديم، أما لحيان فهي من أكبر الممالك في زمانها، ووصلت حدودها من يثرب في جنوب السعودية حاليا، إلى العقبة في الشمال، الأردن حاليا.

    ويأمل الفريق في معرفة المزيد عن طقوس العبادة والحياة الاجتماعية والاقتصاد في المملكتين.

    ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن الصحيباني المشارك في إدارة بعثة الآثار الخاصة بدادان قوله إن "المشروع يحاول فك ما يحيط بهاتين الحضارتين من غموض".

    بينما قال جيروم رومر الباحث لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، والمشارك في أعمال البعثة إن "أعمال الحفر اقتصرت فيما سبق على منطقة المحمية الرئيسية"، لافتا إلى أن الفريق يود فقط من خلال بحثه "تكوين فكرة شاملة عن التسلسل التاريخي للموقع وخريطته وثقافته المادية واقتصاده، هو مشروع شامل نحاول فيه في الأساس الإجابة عن كل هذه الأسئلة".

    وافتتحت العلا، في 2019 كواجهة سياحية رئيسية، خاصة لما تحتويه من مقابر ملكية لمدائن صالح والتي تعد تحفة أثرية حيث حفرها الأنباط في الصخور منذ 2000 عام، وهم نفسهم الذين بنوا مدينة البتراء في الأردن.

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