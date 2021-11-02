أنباء عن محاولة فلسطينيين دهس قوات شرطة إسرائيلية بالقرب من الخليل

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمحاولة شابين فلسطينيين دهس قوات شرطة في مدينة الخليل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شابين فلسطينيين حاولا دهس قوات شرطة إسرائيلية بسيارتهما، ولكن الشرطة الإسرائيلية نجحت في تحييدهما وإطلاق النار عليهما.

דיווח ראשוני: פלסטינים ניסו לדרוס שוטרים בדרום הר חברון @LiaSpilkin — החדשות - N12 (@N12News) November 2, 2021

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن ضباط الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على "لصوص" سيارات جنوب مدينة الخليل، مساء اليوم، بدعوى أن السيارة كانت في طريقها نحو تلك قوات الشرطة لدهسها.

בפעילות נגד גנבי רכב בדרום הר חברון ירו שוטרים אל כלי רכב שהאיץ לעברם וניסה, על פי החשד, לדרוס אותם. הרכב נעצר ושני פלסטינים שהיו בו נעצרו. אחד החשודים נפצע קל@carmeldangor — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2021

وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الشرطة نجحت في إيقاف السيارة المسرعة تجاهها، واعتقال شابين فلسطينيين كانا داخلها، بعد إصابة أحدهما بجروح طفيفة.

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