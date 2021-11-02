هيئة البث الإسرائيلية: التطرف يزداد على حدودنا مع سوريا... فيديو

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن التطرف يزداد حدة وقوة على الحدود الإسرائيلية السورية.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات العسكرية الإيرانية ومعها قوات لحزب الله اللبناني تقوم بتدشين القواعد العسكرية على الحدود الإسرائيلية مع سوريا، وهو ما يشكل خطرا استراتيجيا على الأمن القومي الإسرائيلي، على حد قولها.

גוברים המאמצים של איראן וחיזבאללה להפוך את האוכלוסייה בכפרים הסוניים לשיעים בתמורה לכסף, תוך ניצול מצוקת התושבים - החשש שיהפכו לכלי שרת בידי איראן, בנוסף לתשתיות הטרור שכבר מתגבשות. @kaisos1987 על ההקצנה בגבול ישראל-סוריה ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/817IzUmdZg — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2021

وأفادت القناة العبرية على مراسلها للشؤون الأمنية والعسكرية، روعي كايتس، بأن "جهود قوات حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في سوريا" تزداد حدة وقوة بطول الحدود السورية الإسرائيلية.

وأعرب المراسل الإسرائيلي عن تخوف بلاده من تحويل الحدود الإسرائيلية السورية إلى أداة قوية في يد إيران وتقوم ببناء قواعد عسكرية على تلك الحدود، لتشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وتحت عنوان "التطرف على الحدود السورية الإسرائيلية" نشرت القناة تقريرا مصورا، زعمت من خلاله أن هناك قرى يتم تحويلها إلى بؤر تهديد على إسرائيل، مستقبلا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك