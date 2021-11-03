باشاغا لـ"سبوتنيك": موقف روسيا نحو ليبيا متطابق مع المجتمع الدولي ونتطلع للتعاون معها

قال وزير الداخلية الليبي السابق، المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، فتحي باشاغا، إن موقف روسيا حيال الأزمة الليبية متطابق إلى حد كبير مع الدول الفاعلة في المشهد الليبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع موسكو في عدة مجالات.

وأوضح باشاغا في مقابلة مع "سبوتنيك" أن "موقف روسيا تطور إلى حد كبير من التطابق مع باقي الدول الفاعلة في المشهد الليبي"، مضيفا "نتطلع للتعامل معها مستقبلا بشكل إيجابي وبناء في عدة مجالات".

واعتبر باشاغا أن "الدور الروسي كان جيدا خلال اجتماع موسكو كانون الثاني/ يناير 2020 ومؤتمري برلين 1 و2"، داعيا روسيا إلى الاستمرار في نهجها الحالي تجاه ليبيا والعمل مع المجتمع الدولي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على النحو المبين في خارطة الطريق للوصول إلى مرحلة سلام دائم.

واستضافت روسيا حوارا غير مباشر في كانون الثاني/يناير 2020 بين قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية آنذاك، فايز السراج، في محاولة لوقف الحرب التي اندلعت بين شرق وغرب ليبيا.

وجاءت اجتماعات موسكو لتسوية النزاع في ليبيا، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار في البلاد، والتي أعلن طرفا النزاع الليبي استجابتهما للمبادرة.