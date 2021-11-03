"جورج قرداحي أشعل المشكلة"... لبنان يصف شروط السعودية بالمستحيلة

وصف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، شروط السعودية بـ"المستحيلة"، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وقال بوحبيب، في مقابلة مع "وكالة رويترز"، إن

"السعودية تملي ما وصفها بشروط مستحيلة من خلال مطالبتها الحكومة اللبنانية بالحد من دور حزب الله"،

مؤكدا أن إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حاليا.

وأوضح أنه "يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف الدبلوماسي بين البلدين"، لكنه أضاف أن "المملكة لم تُجر أي اتصالات مع الحكومة اللبنانية التي تشكلت قبل أكثر من شهر".

وبشأن تصريحات وزير الإعلام للبناني جورج قرداحي، قال بو حبيب،

"نحن أمام مشكلة كبيرة..جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل للأزمة".

وكانت السعودية، قد أعلنت الجمعة الماضية، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

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