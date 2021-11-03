وكالة: حمدوك لم يتوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين في السودان

نفى مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، التوصل إلى أي اتفاق مع القادة العسكريين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب من حمدوك قوله إن "رئيس الوزراء المعزول لم يتوصل إلى اتفاق مع العسكريين بعد"، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال متواصلة بين الطرفين.

وكانت "قناة العربية"، قد نقلت عن مصادر خاصة بها، قولها إن "رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، وافق على العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، لكنه اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير"، مشيرة إلى الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة.

وأعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش". وأكد البرهان، في مقابلة سابقة مع وكالة سبوتنيك، أن القوات الأمنية السودانية ستكفل حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي.

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

>> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك.