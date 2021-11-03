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    محمد بن زايد آل نهيان

    توجيه من محمد بن زايد بتقديم 10 ملايين دولار إلى تركيا

    © REUTERS / HANDOUT
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    أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، تقديم عشرة ملايين دولار، إلى تركيا، للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات.

    وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن "هذا الدعم جاء بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، معربة عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية.

    وأكدت الإمارات حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا، وأنها تسعى دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.

    وأعلنت تركيا، في أغسطس/ آب الماضي، إخماد جميع حرائق الغابات في البلاد، مضيفة أنه منذ اندلاع حرائق الغابات الكبيرة في 28 تموز/ يوليو، جرت السيطرة على 299 حريقا في 54 مقاطعة تركية وإخمادها.

    وشهدت تركيا في 28 تموز/يوليو الماضي، حرائق غابات متزامنة في 17 ولاية أكبرها كان في أنطاليا وموغلا وأضنة ومرسين وعثمانية حيث أودت بحياة 11 شخصا وإصابة المئات.

    وبلغت المساحة المحترقة جراء حرائق الغابات في منطقة مانافجات بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، 60 ألف هكتار كما أدت إلى نفوق 33 حيواناً فضلا عن خسائر بالمنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية تقدر بـ 116 ملبون دولار بحسب بيان لمكتب محافظ أنطاليا.

    كما تم إجلاء 38 ألف و715 شخصا على خلفية الحرائق في ولاية موغلا جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى ما يقارب 10 آلاف شخص في منطقة مانافجات بأنطاليا جنوبي البلاد.

    كما أدت الحرائق التي استمرت 4 أيام في ولاية أضنة إلى احتراق مساحة تقدر بـ 4 ألاف و155 هكتار، وأكثر من 65 ألف و375 هكتار في ولاية موغلا بحسب المعطيات الرسمية.

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