الداخلية التونسية: اكتشاف نفق أسفل منزل يتردد عليه شخص متطرف قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

وأوضحت الوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" هلى نسخة منه، أنه تم اكتشاف أعمال لحفر نفق في هذا المنزل، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الغرض منه.

وقال بيان الداخلية التونسية ""بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنيّة بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى [حيث مقر] إقامة السّفير الفرنسي بتونس".

وأضاف البيان "التحريات أظهرت تردد أحد الأشخاص المعروفين بالتطرف على المنزل، وبالتالي تمت مداهمته بالتنسيق مع النيابة العمومية "واتضح وجود أشغال حفر نفق".

وبالأمس أوضحت وسائل إعلام تونسية أنه تم اكتشاف نفق بطول نحو 300 متر، يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي في المرسى، وأن هناك تكثيف أمني كبير حول منزل السفير.

وكشفت القناة التاسعة التونسية، أمس، أنه لم يتم التعرف على الغرض من حفر هذا النفق حتى الآن.