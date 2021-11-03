منحة يابانية لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن

تسهم اليابان في الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.

وذكرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" أن طوكيو قدمت منحة جديدة إلى اليمن بقيمة 7 ملايين دولار بهدف تعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني.

وتم تقديم المنحة عبر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بحسب الصفحة التي أشارت إلى أنها تمثل منحة إضافية لحزمة المساعدة الإنسانية اليابانية التي تقدر بـ 58.7 مليون دولار خلال هذا العام.

#اليابان🇯🇵 تقدم منحة جديدة بقيمة 7 ملايين دولار لليمن🇾🇪 لتعزيز الأمن الغذائي عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هذه المساهمة البالغة 7 ملايين دولار أمريكي هي منحة إضافية لحزمة المساعدة الإنسانية البالغة 58.7 مليون دولار، والتي قررت حكومة #اليابان تقديمها للشعب اليمني هذا العام pic.twitter.com/NbM2iCI0Ps — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) November 3, 2021

ويقول موقع "جابان بلاتفور" الياباني إن الحرب اليمنية الدائرة منذ سنوات تسببت في تعطيل العملية التعليمية وجعلت التلاميذ غير قادرين على الذهاب إلى المدارس وتفاقم الأمر خلال جائحة كورونا.

وتابع الموقع: "رغم إعادة فتح المدارس، إلا أن هناك مؤشرات تؤكد أن العملية التعليمية تأثرت سلبا بصورة كبيرة"، مضيفا: "تحاول اليابان المساهمة في دعم اليمن لمواجهة هذه العقبات ومنع تسرب الأطفال من المدارس".

وتعد المساعدات اليابانية جزء من الجهود الدولية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي يشهد أزمة إنسانية تسببت فيها الحرب، التي جعلت 20 مليون شخص من أصل 28 مليون هم سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني ملايين الأطفاء من مشاكل سوء التغذية.

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