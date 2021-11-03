أعلن مركز "محمد بن راشد للفضاء"، أن صالح العامري سيبدأ، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، أول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء ضمن برنامج "سيريوس 21".

تستمر المهمة لمدة 8 أشهر في بيئة معزولة كليا عن العالم الخارجي، وتُنفذ في موسكو بمشاركة رواد محاكاة من أمريكا وروسيا.

مركز محمد بن راشد للفضاء: صالح العامري يبدأ في 4 نوفمبر أول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء ضمن برنامج سيريوس 21 ... تستمر المهمة لمدة 8 أشهر في بيئة معزولة كلياً عن العالم الخارجي، وتُنفذ في موسكو بمشاركة رواد محاكاة من أمريكا وروسيا. pic.twitter.com/fI5Hx0VcOb — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 2, 2021

هذا وصرح في وقت سابق، نائب المدير العام في مركز "محمد بن راشد" للفضاء الإماراتي، سالم حميد المري، إن بلاده تتطلع إلى إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية مع روسيا.

وأكد أن الإمارات ترجح بناء الأقمار الصناعية في بلادها، ولاحقا يتم إطلاق الكثير منها، من خلال التعاون مع روسيا، موضحا أن الأخيرة متقدمة جدا في مجال علوم الفضاء، فهي دولة كبرى، والإمارات ستكون سعيدة عبر المزيد من التعاون المستقبلي، معربا عن سعادته بالعمل مع أشخاص مثل دميتري راغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، موضحا أن بلاده تشارك في تجربة بروسيا، لمحاكاة رحلة فضائية إلى القمر.

وتتضمن التجربة الفضائية "سيريوس"، عملية عزل عدد من الأشخاص في قمرة، لفترة زمنية تقدر بـ 8 أشهر، وهي فترة تعادل ما قد يقتضي لتنفيذ الرحلات الفضائية البعيدة.

وتعد تجربة "سيريوس" للبحث العلمي الدولي في محطة أرضية فريدة، تنفذ بهدف التحضير لبعثات الفضاء البعيدة، خاصة رحلات إلى محطة "ديب سبايس غيت ويه" القريبة من القمر، وكذلك للهبوط على القمر.