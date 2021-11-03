ارتفاع أسعار وقود السيارات في اليمن بنسبة 22 في المئة

أعلن مسؤول في شركة النفط اليمنية الحكومية بعدن‭،‬ رفع أسعار وقود السيارات، بنحو 22 في المئة.

وقال مسؤول في الشركة، إنه تقرر رفع أسعار الوقود مجددا، وسط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد، بحس وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول، أن قيادة الشركة، اتخذت قرار رفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى تراجع سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 1450 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبدأ سريان القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث سيرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 17800 ريال ( 12.5 دولارا) من 14800 ريال.

وهذه هي المرة الثالثة، التي تقرر فيها شركة النفط الحكومية، رفع أسعار وقود السيارات خلال ثلاثة أشهر، والتي كانت آخرها أواخر سبتمبر/ أيلول، عندما رفعت أسعار الوقود بنحو 21%.

وذكرت "رويترز"، أن قرار رفع أسعار وقود السيارات، جاء في وقت تشهد فيه مدينة عدن، أزمة وقود خانقة، وذلك منذ أواخر الأسبوع الماضي.

وكانت جميع محطات تزويد الوقود الحكومية، أعلنت إغلاق أبوابها أمام عملائها، يوم السبت، وارتفعت أسعار الوقود في المحطات الخاصة في عدن، حيث وصل سعر جالون الديزل سعة 20 لترا إلى 21 ألف ريال و 20 ألفا للبنزين.

**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.