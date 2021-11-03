الجزائر: الجيش المغربي يقتل 3 جزائريين... والحادث لن يمر دون عقاب

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 مواطنين خلال ما قالت إنها "رحلة ربط بين نواكشوط وورقلة" من جراء اعتداء هجوم نفذه الجيش المغربي.

وأردفت الرئاسة الجزائرية في إفادة مقتضبة: "اغتيال مواطنينا لن يمر دون عقاب والسلطات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مقتلهم".

وبحسب موقع "النهار أونلاين" الجزائري، فإن الحادث وقع على طريق جبانة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، حيث تعرضت شاحنة المواطنين الجزائرين لـ"قصف مغربي همجي"، على حد وصف بيان الرئاسة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع في اليوم الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما كان الجزائريون يحتفلون بعيد الثورة، موضحا أن أن الضحايا الثلاثة كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية.

يتبع...