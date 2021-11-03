محلل سياسي لبناني: تصرفات السفير السعودي في لبنان تخترق العادات الدبلوماسية

وأشار الزين في حديث لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "حديث وزير الخارجية اللبناني عن تصرفات السفير السعودي في لبنان التي تخترق العادات الدبلوماسية، وقد تعرض بالفعل لانتقادات بسبب تصرفاته التي تتعدى الأعراف الدبلوماسية للسفراء، كذلك يرى وزير الخارجية اللبناني أن ما قاله الوزير قرداحي لا يتعدى الرأي الشخصي وربما ما يحدث هو حجة للسعودية لفرض شروط جديدة على لبنان ومشكلة السعودية أساسا مع حزب الله".

وأضاف الزين أن "ما حصل من الخارجية السعودية بعد ثلاثة أشهر من مقابلة وتصريحات الوزير قرداحي يثير الدهشة ولبنان لن يكون تابعا لأحد فلبنان بلد له استقلاله وهو ند وليس تابعا، وهناك بالفعل العديد من الأحزاب التي رحبت بموقف الخارجية اللبنانية وفي تعاملها مع التصريحات السعودية ومع أية تصريحات تنتهك الأعراف الدبلوماسية مع لبنان، وأوضح أنه يرى ما يحدث كضغط على لبنان الذي لا يخضع للنفوذ".

كان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، قد قال إن المملكة العربية السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور "حزب الله"، مضيفا أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وقال عبد الله بو حبيب: "إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية السعودي أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي فقط أشعل المشكلة، هو كان مثل "فتيل" للأزمة".

وأضاف بو حبيب أن "حزب الله" لا يهيمن على البلد، وأنه "مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، لكن لا يستخدمه في لبنان. هذه نحن لا نستطيع حلها".

وأضاف أن لبنان يريد علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية ولكن من خلال الحوار وليس الإملاء. ويواجه لبنان، موجة غضب من دول الخليج العربية بعد انتقادات حادة أدلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي للتدخل السعودي في اليمن والتي وصف فيها الحرب بأنها عبثية.