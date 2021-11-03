وزير خارجية لبنان: نتطلع إلى الأشقاء العرب ودول الخليج لدعمنا في ظل هذه الظروف الصعبة

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، عن تطلع لبنان إلى الأشقاء العرب ودول الخليج، مشددا على أهمية أن تدعم الدول العربية بلاده في هذه "الظروف الصعبة".

وقال وزير الخارجية اللبناني، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، حسبما نقلت عنه الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن "لبنان الذي عمل دائماً من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه الرئيس عون: لبنان الذي عمل دائماً من اجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم الى اشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا الى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 3, 2021

وأضاف أن "الرئيس أعاد التأكيد على أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة أو فرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية".

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه الرئيس عون: أعاد فخامة الرئيس التأكيد على ان موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام افضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة او افرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية pic.twitter.com/YUa9jxywAv — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 3, 2021

وتابع أن "ما حصل خلال الأيام الماضية يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة".

وبدأت أزمة بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.